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Российским боксерам предложили выступить в европейских отборочных турнирах к Олимпийским играм

Спорт
Российским боксерам предложили выступить в европейских отборочных турнирах к Олимпийским играм

Боксерам из России поступили предложения участвовать в европейских отборочных турнирах к Олимпийским играм. Об этом сообщил председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов.

Кравцов заявил, что приглашение уже поступило боксерам Альберту Батыргазиеву и Всеволоду Шумкову. Он добавил, что команда ждет решения по поводу выступления на Азиатских играх.

При этом, Кравцов отметил, что в Азии российским боксерам будет гораздо тяжелее пройти на Олимпиаду, чем в Европе. Причина в том, что на Азиатских играх более высокая конкуренция.

Ранее РИАМО сообщал, что боксеры из Подмосковья одержали первые победы на международных Боливарианских играх. Турнир проходил в Венесуэле.
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