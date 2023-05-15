Российским боксерам предложили выступить в европейских отборочных турнирах к Олимпийским играм

Боксерам из России поступили предложения участвовать в европейских отборочных турнирах к Олимпийским играм. Об этом сообщил председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов.
Кравцов заявил, что приглашение уже поступило боксерам Альберту Батыргазиеву и Всеволоду Шумкову. Он добавил, что команда ждет решения по поводу выступления на Азиатских играх.
При этом, Кравцов отметил, что в Азии российским боксерам будет гораздо тяжелее пройти на Олимпиаду, чем в Европе. Причина в том, что на Азиатских играх более высокая конкуренция.
Ранее РИАМО сообщал, что боксеры из Подмосковья одержали первые победы на международных Боливарианских играх. Турнир проходил в Венесуэле.