Житель Омска выстрелил в лицо шумному студенту из пневматической винтовки

По информации правоохранителей, 25-летний житель общежития на улице Химиков поссорился с компанией студентов, которые шумели на улице. После обмена оскорблениями мужчина применил оружие. В результате выстрела из пневматической винтовки он ранил одного из молодых людей в лицо, сообщили в ведомстве.