Житель Омска выстрелил в лицо шумному студенту из пневматической винтовки

Мужчина из Омска не стал терпеть шум под окнами и решил разогнать группу студентов выстрелом из пневматической винтовки. Пуля попала в лицо одного из молодых людей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
По информации правоохранителей, 25-летний житель общежития на улице Химиков поссорился с компанией студентов, которые шумели на улице. После обмена оскорблениями мужчина применил оружие. В результате выстрела из пневматической винтовки он ранил одного из молодых людей в лицо, сообщили в ведомстве.
«Пуля попала в лицо 17-летнего студента, задев нос. Госпитализации не потребовалось. Стрелок задержан приехавшими на вызов сотрудниками полиции», — пояснили в пресс-службе.
В беседе с полицейскими нападавший объяснил свою агрессивность тем, что с ним проживает маленький ребенок. Студенты рассказали следователям, что находились на улице из-за срабатывания сигнализации в общежитии. Правоохранители проводят проверку обстоятельств инцидента.
Ранее Национальная служба новостей сообщала о стрельбе из пневматического пистолета в новосибирской школе. Старшеклассник выстрелил в другого ученика ради шутки.