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Суд заключил под стражу обвиняемого в диверсии на Новосибирском авиазаводе

Общество
Суд заключил под стражу обвиняемого в диверсии на Новосибирском авиазаводе

В Новосибирске Ленинский районный суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в поджоге бомбардировщика Су-24 на территории Новосибирского авиационного завода имени Чкалова. Соответствующая информация появилась на официальном сайте органа.

Отмечается, что с официальной просьбой об избрании меры пресечения для подозреваемого обратился следователь по особо важным делам Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ. Уголовное дело расследуется по статье о совершении поджога для подрыва способности страны к обороне, которая предусматривает до 20 лет лишения свободы.

10 мая издание «Царьград» сообщало о возгорании Су-24 на авиазаводе Новосибирска. Преступники снимали на видео, как поджигают бомбардировщик, однако пламя сожгло лишь траву под стойкой шасси.
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