Суд заключил под стражу обвиняемого в диверсии на Новосибирском авиазаводе

Отмечается, что с официальной просьбой об избрании меры пресечения для подозреваемого обратился следователь по особо важным делам Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ. Уголовное дело расследуется по статье о совершении поджога для подрыва способности страны к обороне, которая предусматривает до 20 лет лишения свободы.