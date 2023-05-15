Суд заключил под стражу обвиняемого в диверсии на Новосибирском авиазаводе

В Новосибирске Ленинский районный суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в поджоге бомбардировщика Су-24 на территории Новосибирского авиационного завода имени Чкалова. Соответствующая информация появилась на официальном сайте органа.
Отмечается, что с официальной просьбой об избрании меры пресечения для подозреваемого обратился следователь по особо важным делам Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ. Уголовное дело расследуется по статье о совершении поджога для подрыва способности страны к обороне, которая предусматривает до 20 лет лишения свободы.
10 мая издание «Царьград» сообщало о возгорании Су-24 на авиазаводе Новосибирска. Преступники снимали на видео, как поджигают бомбардировщик, однако пламя сожгло лишь траву под стойкой шасси.