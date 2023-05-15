Глава района Барбашов: ВСУ побоялись размещаться в Снигиревке после удара авиации России

После уничтожения авиацией Вооруженных сил России в Снигиревке нескольких подразделений ВСУ украинские военные перестали там дислоцироваться. Об этом сообщил РИА Новости глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.
Он сообщил, что украинские военные теперь бояться там размешать войска и технику на потсоянное расположение. На данный момент Снигиревка используется в качестве логистического пункта для перемещения Вооруженных сил Украины в сторону Берислава, Херсона и Кривого Рога.
Барбашов также указал, что незадолго до этого на пути перемещения в сторону Кривого Рога российская авиация нанесла массированный удар по подразделениям ВСУ. По его словам, несколько дней назад украинские войска вновь там появились, но теперь они не задерживаются там долго.
Ранее российские артиллеристы нанесли удар по пункту дислокации украинского нацбатальона в ДНР. Об этом информирует RT.