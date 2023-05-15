Глава района Барбашов: ВСУ побоялись размещаться в Снигиревке после удара авиации России

Барбашов также указал, что незадолго до этого на пути перемещения в сторону Кривого Рога российская авиация нанесла массированный удар по подразделениям ВСУ. По его словам, несколько дней назад украинские войска вновь там появились, но теперь они не задерживаются там долго.