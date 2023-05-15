Экс-игрок сборной Франции Лизаразю прокомментировал ситуацию Лионеля Месси в «ПСЖ»

Бывший игрок французской сборной по футболу Биксан Лизаразю высказался по ситуации, сложившуюся вокруг футболиста «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси, сообщает Telefoot.
Лизаразю в интервью телеканалу сказал, что ему стыдно за отношение французов к Месси. Он уточнил, что этот сезон был не самый худший в карьере футболиста, и нельзя к нему так пренебрежительно относиться.
«Да, после чемпионата мира он сдал. Но мы говорим о лучшем или одном из лучших игроков в истории», — сказал Лизаразю.
Прежде Месси освистывали болельщики перед игрой 35-го тура Лиги 1 с «Аяччо». Она стала первой для нападающего после отстранения из-за поездки в Саудовскую Аравию. Аргентинцу дали наихудшую оценку в этом матче.