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В Польше назвали «преждевременными» мирные переговоры по Украине

Политика
В Польше назвали «преждевременными» мирные переговоры по Украине

Мирные переговоры по Украине «были бы преждевременными» на нынешнем этапе, заявил глава Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач.

Он также пояснил позицию Варшавы. По словам Пшидача, трудно говорить о мирных переговорах, пока «одна или другая сторона не проведет каких-либо наступательных или контрнаступательных действий».

Нельзя исключать, что при определенном развитии событий США намерены втянуть в украинский кризис Польшу. Соответствующее мнение ранее озвучил военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

Министр национальной безопасности Польши Мариуш Блащак сообщил, что Варшава получит первые американские пусковые установки HIMARS 15 мая. Подробности приводит RT.
польша мирные переговоры Украина Марчин Пшидач
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