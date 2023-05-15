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Президент России Владимир Путин поприветствовал участников KazanForum

Общество
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников KazanForum

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников международного форума «Россия исламский мир: KazanForum». В послании он указал на то, что РФ готова сотрудничать с исламскими странами.

Политик отметил активное развитие таких государств в разных сферах, среди них – финансовый сектор, торговля и ряд других. Путин подчеркнул, что Россия заинтересована в сотрудничестве.

«Мы заинтересованы в укреплении налаженных связей и обретении новых партнеров, в продвижении аграрной и промышленной кооперации, создании новых транспортно-логистических цепочек», — уверен лидер государства.

Он подчеркнул роль доверительных отношений в связях с такими странами. Как полагает Путин, сотрудничество строится на «уважении суверенитета» и «цивилизационного своеобразия» обеих сторон.

Ранее стало известно, что Владимир Путин планирует собрать Совет по межнациональным отношениям. Мероприятие пройдет на грядущей неделе.
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