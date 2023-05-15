В Уфе женщина защитила питомца от нападения двух собак и была избита их хозяевами

В Уфе женщина, которая защитила своего пуделя от нападения двух собак, позднее была избита их хозяевами, информирует Telegram-канал Mash Batash.
По сведениям источника, женщина разгуливала с питомцем по парку, как вдруг прохожие спустили двух своих собак с поводков, чтобы они напали на пуделя. Хозяйка смогла защитить своего пса и отогнала напавших.
После этого хозяева агрессивных собак напали на 49-летнюю женщину и избили ее. Когда хулиганы заметили кровь на ее теле после избиения, они убежали. Пострадавшая написала на мужчин заявление в полицию, подробности о ее состоянии здоровья неизвестны.
Ранее в Санкт-Петербурге грабитель сломал 80-летней пенсионерке руку и попал на видео. Инцидент произошел вечером на улице Юрия Гагарина.