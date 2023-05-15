В Уфе женщина защитила питомца от нападения двух собак и была избита их хозяевами

После этого хозяева агрессивных собак напали на 49-летнюю женщину и избили ее. Когда хулиганы заметили кровь на ее теле после избиения, они убежали. Пострадавшая написала на мужчин заявление в полицию, подробности о ее состоянии здоровья неизвестны.