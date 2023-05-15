В Красноярском крае семилетний мальчик заразился трихинеллезом из-за шашлыка

В Красноярском крае 7-летний ребенок съел шашлык из свинины и заразился острым лихорадочным заболеванием — трихинеллезом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.
По предварительным данным, родители мальчика приобрели свиной шашлык у неизвестного продавца на стихийном рынке, у которого не было заключения ветеринарно-санитарной экспертизы.
Данный случай инфицирования стал первым в крае за год. Сейчас неизвестно, в каком состоянии находится ребенок.
Трихинеллез — тяжелое паразитарное заболевание, носителями которого являются свиньи, крысы, лоси и другие животные. Болезнь может привести к инвалидности и даже к летальному исходу, основными симптомами являются боли в мышцах и лихорадка.
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