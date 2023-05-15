«Обвинят как всегда Россию»: социолог Филиппов о росте радиационного фона в Хмельницком

Во всех проблемах Украины, даже в резком скачке радиации, коллективный Запад будет обвинять Россию. Для них это очередной повод нас демонизировать, сообщил в интервью корреспонденту ФАН социолог Алексей Филиппов.
Ранее украинский портал SaveEcoBot сообщил, что в украинском городе Хмельницком зафиксирован существенный рост радиационного фона. Так, с 12 мая наблюдается скачок с 80-100 до 140-160 нанозиверт.
Произошедшее может быть связано с тем, что армия России уничтожила склад боеприпасов ВСУ в районе города. В местных каналах соцсетей уже начала распространяться информация, что на объекте хранились снаряды с обедненным ураном.
«Советовался со знающим коллегой, и он подсказал, что 160 нанозиверт это 0,16 микрозиверт, что в принципе ниже безопасной нормы. К тому же пока это лишь предварительные сообщения из социальных сетей, верить на слово им не стоит. Посмотрим, как дела будут развиваться дальше. Может быть радиационный фон будет увеличиваться, нужно время. Тем более я пока не видел никаких заявлений от официальных лиц Украины», — прокомментировал информацию SaveEcoBot Филиппов.
По словам собеседника ФАН, если ситуация усугубится, прецедент могут использовать в своих целях и администрация в Киеве, и их заокеанские партнеры.
«Обвинят как всегда Россию, к гадалке не ходи. Наши геополитические и военные противники будут использовать любую возможность для того, чтобы демонизировать нас в глазах мировой общественности. Начнут появляться бездоказательные сообщения о том, что армия РФ применила какое-нибудь новое оружие. Нужно быть к этому готовыми, сохранять холодной голову и работать дальше», — заключил эксперт.
Напомним, посольство Российской Федерации ранее предупреждало Великобританию о серьезных последствиях применения на территории Украины снарядов с обедненным ураном.