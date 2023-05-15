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Британия намерена передать Киеву ракеты ПВО и сотни дронов в рамках нового пакета помощи

Армия
Британия намерена передать Киеву ракеты ПВО и сотни дронов в рамках нового пакета помощи

Власти Британии планируют передать Украине сотни ударных беспилотников и ракеты ПВО. Детали, связанные с новым пакетом помощи Киеву со стороны Лондона, раскрыли зарубежные СМИ.

По данным британских журналистов, дальность действия таких дронов составляет более 200 км. Все это вооружение Лондон намерен предоставить Киеву «в ближайшие месяцы».

Практически все действия и решения, принимаемые режимом Владимира Зеленского для дальнейшей эскалации украинского кризиса, контролируются со стороны Британии. К такому выводу пришел известный российский политолог Владимир Корнилов.
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