Автоматы по продаже кормов для животных поставят в московском музее-заповеднике «Царицыно»

Специальные аппараты, торгующие порционным кормом для животных, вскоре установят на территории музея-заповедника «Царицыно» в Москве. Об этом сообщили на официальном сайте столичной мэрии.
Как пишет издание «Вести Подмосковья», представителей малого и среднего бизнеса приглашают к участию в открытых торгах на право установки двух вендинговых аппаратов в музее-заповеднике «Царицыно». Аукцион состоится 24 мая в электронном формате. Победитель получит право торговать кормом для домашних животных, птиц и рыб на протяжении пяти лет, объявили в столичном департаменте по конкурентной политике.
Победителю аукциона разрешат официально поставить автоматы по продаже корма на входе в парковую зону со стороны 1-й Радиальной улицы на спецплощадке. Все желающие получат возможность покупать здесь корма для своих животных, а также средства по уходу за питомцами и прочие товары данной категории.