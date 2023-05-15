Автоматы по продаже кормов для животных поставят в московском музее-заповеднике «Царицыно»

Как пишет издание «Вести Подмосковья», представителей малого и среднего бизнеса приглашают к участию в открытых торгах на право установки двух вендинговых аппаратов в музее-заповеднике «Царицыно». Аукцион состоится 24 мая в электронном формате. Победитель получит право торговать кормом для домашних животных, птиц и рыб на протяжении пяти лет, объявили в столичном департаменте по конкурентной политике.