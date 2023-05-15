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ВСУ нанесли удар в Луганске в районе бывшего авиационного училища штурманов

Происшествия
ВСУ нанесли удар в Луганске в районе бывшего авиационного училища штурманов

Вооруженные силы Украины нанесли удар в районе бывшего авиационного училища штурманов (ВВАУШ) в Луганске. Об этом сообщает RT.

Удар пришелся в район ВВАУШ. Место происшествия оцеплено, работают силовые и экстренные службы ЛНР. В данном районе находятся жилые дома и школа.

Ранее бывший глава представительства Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник сообщил, что в районе автовокзала в Луганске зафиксировано два «прилета». По его словам, речь может идти о ракетах.

Ранее подполковник ЛНР Андрей Марочко предположил, что ВСУ применили ракету Storm Shadow для удара по Луганску.
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