ВСУ нанесли удар в Луганске в районе бывшего авиационного училища штурманов

Вооруженные силы Украины нанесли удар в районе бывшего авиационного училища штурманов (ВВАУШ) в Луганске. Об этом сообщает RT.
Удар пришелся в район ВВАУШ. Место происшествия оцеплено, работают силовые и экстренные службы ЛНР. В данном районе находятся жилые дома и школа.
Ранее бывший глава представительства Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник сообщил, что в районе автовокзала в Луганске зафиксировано два «прилета». По его словам, речь может идти о ракетах.
Ранее подполковник ЛНР Андрей Марочко предположил, что ВСУ применили ракету Storm Shadow для удара по Луганску.