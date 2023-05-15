На Авдеевском и Артемовском направлениях заметили новую западную технику

Новая техника, которую Запад поставил Киеву, уже замечена на Авдеевском и Артемовском направлениях. Соответствующее заявление сделал врио главы ДНР Денис Пушилин.
По его словам, активизация украинских войск наблюдается по всей линии фронта. ВСУ пытаются «прощупать позиции» Вооруженных сил РФ, при этом в целом ситуация находится под контролем, подчеркнул врио главы ДНР в эфире телеканала «Россия-24».
Напомним, что в совместном заявлении президента Франции Эммануэля Макрона и его украинского коллеги Владимира Зеленского говорится, что Париж в ближайшее время планирует обучить боевиков ВСУ, а также обеспечить их десятками бронемашин и легкими танками AMX-10RC.
Российские силы в районах Тернополя и Петропавловки Днепропетровской области ранее нанесли удар по пунктам дислокации украинских войск и складам, пишет RT.