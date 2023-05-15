На Авдеевском и Артемовском направлениях заметили новую западную технику

Напомним, что в совместном заявлении президента Франции Эммануэля Макрона и его украинского коллеги Владимира Зеленского говорится, что Париж в ближайшее время планирует обучить боевиков ВСУ, а также обеспечить их десятками бронемашин и легкими танками AMX-10RC.