Жительница Сыктывкара потеряла полтора миллиона рублей в поисках любви и спасения от порчи

Женщина из Сыктывкара хотела найти любовь и избавиться от порчи. В результате мошенник обманул ее на полтора миллиона рублей.
По данным пресс-службы МВД по Республике Коми, жертва нашла рекламу аферистов в соцсетях. Злоумышленники обещали помочь в разных жизненных ситуациях с помощью карт Таро.
Сначала россиянка заказала расклад на любовь, который обошелся ей в 850 рублей. «Экстрасенс» обнаружил, что на новой клиентке лежит порча. Снять ее специалист согласился за 100 тысяч рублей.
Позже мошенники стали находить и другие проблемы в роду женщины, которые требовали дополнительных сумм. Всего она перечислила злоумышленникам около полтора миллиона рублей. По факту мошенничества СК РФ возбудил уголовное дело.
Стоит отметить, что аферисты промышляют не только в «экстрасенсорной» отрасли, но и в туризме. Так, в Роскачестве предупредили о кибермошенниках. Слова специалистов приводит RT. Эксперты объяснили, как вычислить злоумышленников.