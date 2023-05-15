Глава МЧС России прибыл в Курганскую область для оценки мер поддержки пострадавшему от пожаров населению

Руководитель МЧС России Александр Куренков прибыл в Курганскую область, чтобы оценить меры поддержки и помощи населению, после пожаров. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.
Глава ведомства также проконтролирует организацию защиты населенных пунктов от пожаров и ход восстановительных работ. Куренков вместе с губернатором региона облетит несколько сел, где они встретятся с местными жителями.
«Я обещал пострадавшим в результате пожаров в Курганской области, что в ближайшее время снова прилечу сюда и проверю, как проводится восстановление утраченных документов и реализуются меры социальной поддержки», — сказал министр.
Ранее власти Зауралья заявили о выделении семьям погибших при пожарах в Курганской области по одному миллиону рублей. Часть зарплат членов регионального правительства будет направлена на нужды погорельцев.