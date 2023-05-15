Bloomberg: растворимый кофе дорожает из-за роста спроса и дефицита робусты на рынке

Оптовая цена сорта робуста выросла до максимальных значений за последние 12 лет, сообщает издание. Спрос на эти зерна поднялся, так как покупатели стали выбирать более дешевые виды кофе. При этом производители не могут обеспечить потребности рынка из-за низкого урожая, добавили авторы статьи.