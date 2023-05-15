Bloomberg: растворимый кофе дорожает из-за роста спроса и дефицита робусты на рынке

Спад мировой экономики привел к тому, что многие потребители перешли на более дешевые сорта кофе. Рост спроса вместе с низким урожаем зерен робуста привел к подорожанию растворимого кофе, пишет Bloomberg.
Оптовая цена сорта робуста выросла до максимальных значений за последние 12 лет, сообщает издание. Спрос на эти зерна поднялся, так как покупатели стали выбирать более дешевые виды кофе. При этом производители не могут обеспечить потребности рынка из-за низкого урожая, добавили авторы статьи.
«Вероятность того, что глобальный дефицит робусты уменьшится в ближайшее время, выглядит маловероятно», — говорится в публикации.
Крупнейшим производителем робусты в мире является Вьетнам. В последнем сезоне фермеры стали ориентироваться на дорогие культуры, чтобы покрыть расходы на удобрения. Как сообщают аналитики, это привело к рекордно низкому сбору робусты в этом году.
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