В Петербурге шестилетняя девочка попала в реанимацию после отравления спиртом

Шестилетняя петербурженка отравилась спиртом. Ребенка доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.
По данным издания «Фонтанка», родители малышки выпивали. В какой-то момент девочка тоже решила сделать несколько глотков. Как отметил отец, дочь перепутала бутылки и вместо воды выпила спирт. В результате ее увезли в больницу.
Врачи подчеркнули, что петербурженка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Девочку направили в реанимацию. Следственный комитет инициировал проверку по данному факту.
Ранее Москве поймали серийного отравителя. Своих жертв он находил в электричках и на столичных вокзалах. Как сообщает RT, мужчина опаивал пассажиров и грабил их. Людям он подсыпал нейролептик. Его применяют для лечения психически больных.