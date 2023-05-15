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В Петербурге шестилетняя девочка попала в реанимацию после отравления спиртом

Происшествия
В Петербурге шестилетняя девочка попала в реанимацию после отравления спиртом

Шестилетняя петербурженка отравилась спиртом. Ребенка доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.

По данным издания «Фонтанка», родители малышки выпивали. В какой-то момент девочка тоже решила сделать несколько глотков. Как отметил отец, дочь перепутала бутылки и вместо воды выпила спирт. В результате ее увезли в больницу.

Врачи подчеркнули, что петербурженка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Девочку направили в реанимацию. Следственный комитет инициировал проверку по данному факту.

Ранее Москве поймали серийного отравителя. Своих жертв он находил в электричках и на столичных вокзалах. Как сообщает RT, мужчина опаивал пассажиров и грабил их. Людям он подсыпал нейролептик. Его применяют для лечения психически больных.
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