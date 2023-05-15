Сенатор Бондарев раскритиковал слова Шольца о неприемлемости мира на Украине на условиях России

Глава оборонного комитета Совета Федераций Виктор Бондарев в своем Telegram-канале прокомментировал заявление канцлера Германии Олафа Шольца, который считает неприемлемым достижение мира на Украине на условиях России.
Бондарев считает, что подобные заявления препятствуют урегулированию украинского конфликта и являются «подстрекательством и интриганством». Кроме того, он вспомнил слова главы разведки Украины, который ранее говорил об убийстве каждого россиянина в любой точке мира для «полной победы».
Сенатор отметил, что российская сторона придерживается мирных принципов, однако не позволит заключать мирные соглашения на недопустимых для нее условиях. Он также написал, что целью России является обезвреживание военной инфраструктуры и нацистского режима на Украине.
Ранее глава Минюста Польши Збигнев Зебро назвал Шольца продолжателем традиций нацистского министра пропаганды Йозефа Геббельса. Так польский политик отреагировал на речь немецкого канцлера о Второй мировой войне.