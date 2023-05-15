Сенатор Бондарев раскритиковал слова Шольца о неприемлемости мира на Украине на условиях России

Бондарев считает, что подобные заявления препятствуют урегулированию украинского конфликта и являются «подстрекательством и интриганством». Кроме того, он вспомнил слова главы разведки Украины, который ранее говорил об убийстве каждого россиянина в любой точке мира для «полной победы».