Франция сочла «немного преждевременным» вопрос о возможной передаче Киеву истребителей

Власти Франции считают вопрос о возможной передаче Киеву истребителей «немного преждевременным», передает издание Politico, ссылаясь на неназванного представителя Елисейского дворца.
Журналисты утверждают, что сейчас внимание сосредоточено на других областях. В частности, речь идет о системах ПВО и наземных операциях ВСУ. Киев также нуждается в бронетехнике, танках и артиллерии, пишет RT со ссылкой на американскую газету.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее принял в Елисейском дворце украинского коллегу Владимира Зеленского. Оба призвали к усилению давления на Россию путем введения новых санкций.
Вице-президент французской правой партии «Отвоевание» (Reconquete) Марион Марешаль, выразила свое недовольство поставкам вооружений Киеву со стороны Парижа.