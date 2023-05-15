ЦБ РФ выступил за усиление ответственности блогеров за незаконные инвестсоветы

Банк России намерен усилить ответственность за незаконные инвестиционные советы, поступающие от авторов Telegram-каналов и блогеров. Об этом заявил глава службы по защите прав потребителей Центробанка Михаил Мамута.
Он сообщил в беседе с РИА Новости, что в ЦБ поступают соответствующие жалобы. По его словам, часто люди, которые называются себя инвестсоветниками, к ним не относятся. Так, они не являются саморегулируемыми организациями финрынка и не входят в реестр инвестиционных советников ЦБ РФ.
«Люди следуют каким-то советам телеграм-каналов, часто анонимных, вообще неизвестных людей либо советам как бы гуру», — указал Мамута.
Представитель ЦБ полагает, что последствия незаконных инвестиционных советов «близки к злоупотреблению правом». При этом он указал, что регулирование института инвестсоветников требует совершенствования.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет проведет новые проверки в отношении популярных блогеров в случае поступления соответствующих материалов от ФНС.