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ЦБ РФ выступил за усиление ответственности блогеров за незаконные инвестсоветы

Общество
ЦБ РФ выступил за усиление ответственности блогеров за незаконные инвестсоветы

Банк России намерен усилить ответственность за незаконные инвестиционные советы, поступающие от авторов Telegram-каналов и блогеров. Об этом заявил глава службы по защите прав потребителей Центробанка Михаил Мамута.

Он сообщил в беседе с РИА Новости, что в ЦБ поступают соответствующие жалобы. По его словам, часто люди, которые называются себя инвестсоветниками, к ним не относятся. Так, они не являются саморегулируемыми организациями финрынка и не входят в реестр инвестиционных советников ЦБ РФ.

«Люди следуют каким-то советам телеграм-каналов, часто анонимных, вообще неизвестных людей либо советам как бы гуру», — указал Мамута.

Представитель ЦБ полагает, что последствия незаконных инвестиционных советов «близки к злоупотреблению правом». При этом он указал, что регулирование института инвестсоветников требует совершенствования.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет проведет новые проверки в отношении популярных блогеров в случае поступления соответствующих материалов от ФНС.
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