ЦБ РФ выступил за усиление ответственности блогеров за незаконные инвестсоветы

Он сообщил в беседе с РИА Новости, что в ЦБ поступают соответствующие жалобы. По его словам, часто люди, которые называются себя инвестсоветниками, к ним не относятся. Так, они не являются саморегулируемыми организациями финрынка и не входят в реестр инвестиционных советников ЦБ РФ.