Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Певица Анита Цой рассказала, почему модельер Валентин Юдашкин обижался на нее

Шоу-бизнес
Певица Анита Цой рассказала, почему модельер Валентин Юдашкин обижался на нее

Певица Анита Цой в эфире программы «Звезды сошлись» рассказала о сотрудничестве и дружбе с модельером Валентином Юдашкиным, который скончался после длительной болезни 2 мая 2023 года.

Анита Цой вспоминает, что впервые ее с Юдашкиным познакомила Алла Пугачева. Первое сотрудничество с известным модельером у нее произошло в 1997 году, тогда Примадонна попросила создать платье и для себя, и для Цой.

Артистка вспоминает, что Юдашкин иногда обижался на нее, потому что часто она предпочитала наряды более молодых дизайнеров. Это не нравилось модельеру.

«Он приглашал на свои показы, а я приходила вечно в каких-то молодых авторах. И он обижался, я это видела», — сообщила певица.

Другой гость программы добавил, что Цой иногда выступала у Юдашкина в качестве модели. Она подтвердила это, признавшись, что не всегда подходила по параметрам.

Ранее режиссер Иван Охлобыстин назвал вероятную причину отъезда певицы Аллы Пугачевой из России.
юдашкин анита цой воспоминания
Военкоры ФАН