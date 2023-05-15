Певица Анита Цой рассказала, почему модельер Валентин Юдашкин обижался на нее

Певица Анита Цой в эфире программы «Звезды сошлись» рассказала о сотрудничестве и дружбе с модельером Валентином Юдашкиным, который скончался после длительной болезни 2 мая 2023 года.
Анита Цой вспоминает, что впервые ее с Юдашкиным познакомила Алла Пугачева. Первое сотрудничество с известным модельером у нее произошло в 1997 году, тогда Примадонна попросила создать платье и для себя, и для Цой.
Артистка вспоминает, что Юдашкин иногда обижался на нее, потому что часто она предпочитала наряды более молодых дизайнеров. Это не нравилось модельеру.
«Он приглашал на свои показы, а я приходила вечно в каких-то молодых авторах. И он обижался, я это видела», — сообщила певица.
Другой гость программы добавил, что Цой иногда выступала у Юдашкина в качестве модели. Она подтвердила это, признавшись, что не всегда подходила по параметрам.
Ранее режиссер Иван Охлобыстин назвал вероятную причину отъезда певицы Аллы Пугачевой из России.