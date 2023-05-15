Врач Сыроватская рассказала, что вакуум нельзя делать при гастрите и заболеваниях сердца

Упражнение «вакуум» является одним из наиболее распространенных для похудения. Врач Яна Сыроватская объяснила, как правильно его выполнять и для кого оно может стать опасным.
В беседе с изданием «Спорт-Экспресс» она подчеркнула, что вакуум окажет нужный эффект на фигуру только в том случае, если делать его натощак. Если сделать это забыли, то можно вернуться к упражнению спустя два-три часа после еды.
Сыроватская сделала акцент на том, что людям с проблемами желудочно-кишечного тракта подобные активности запрещены. Особенно это касается пациентов с обострением гастрита. Подобное может обернуться спазмами и ухудшением состояния. Заболевания легких и сердца также являются противопоказанием.
«Немедленно прекратите делать вакуум, если появилась боль, и обязательно обратитесь к врачу для обследования», — предупредила врач.
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