Полиция в Москве задержала жителя Тульской области за обман пенсионерки

В результате в московском хостеле сотрудники МВД задержали курьера, приезжавшего за деньгами. Задержанный рассказал, что эту работу нашел через интернет. Он забирал деньги, разъезжая по адресам, которые посредством мессенджера сообщал его работодатель. Себе мужчина оставлял 15% от полученных сумм, остальные деньги клал на указанный счет.