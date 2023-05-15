Полиция в Москве задержала жителя Тульской области за обман пенсионерки

Правоохранители подмосковного Жуковского в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали в одном из хостелов Москвы ранее имевшего судимость 27-летнего жителя Тульской области. Его подозревают в мошенничестве в отношении пенсионерки из Подмосковья.
Как пишет издание «Вести Подмосковья», 86-летней жительнице Жуковского позвонили неизвестные, напугав новостью, будто ее внучка стала виновницей аварии на дороге, в результате которой пострадал человек. Пенсионерке предложили «замять» дело за 200 000 рублей. Пожилая дама отдала названную сумму курьеру, а затем обратилась за помощью к полицейским.
В результате в московском хостеле сотрудники МВД задержали курьера, приезжавшего за деньгами. Задержанный рассказал, что эту работу нашел через интернет. Он забирал деньги, разъезжая по адресам, которые посредством мессенджера сообщал его работодатель. Себе мужчина оставлял 15% от полученных сумм, остальные деньги клал на указанный счет.
В отношении курьера возбудили дело по ст. 159 УК РФ. Фигурант отправлен в СИЗО, а сыщики устанавливают организатора махинации.