На севере Ирландии подожгли центр временного размещения для украинских беженцев

В Ирландии центр для беженцев с Украины серьезно пострадал из-за пожара. Об этом сообщает издание Donegal Daily.
По данным издания, информация о возгорании поступила вечером 11 мая в экстренные службы города Банкрана, расположенного на севере страны. Предприниматель Питер Кейси, которому принадлежит некоммерческий центр, сообщил, что помещение взломали и подожгли.
Бизнесмен назвал виновников бандитами. Также он пообещал восстановить место для временного размещения украинских беженцев.
Правоохранители начали расследование. В его рамках установят мотивы противозаконных действий.
Отмечается, в Ирландию с февраля прошлого года года прибыло более 70 тысяч беженцев с Украины.
Ранее власти Кипра решили выселить около трех тысяч украинских беженцев из отелей.