Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

На севере Ирландии подожгли центр временного размещения для украинских беженцев

Происшествия
На севере Ирландии подожгли центр временного размещения для украинских беженцев

В Ирландии центр для беженцев с Украины серьезно пострадал из-за пожара. Об этом сообщает издание Donegal Daily.

По данным издания, информация о возгорании поступила вечером 11 мая в экстренные службы города Банкрана, расположенного на севере страны. Предприниматель Питер Кейси, которому принадлежит некоммерческий центр, сообщил, что помещение взломали и подожгли.

Бизнесмен назвал виновников бандитами. Также он пообещал восстановить место для временного размещения украинских беженцев.

Правоохранители начали расследование. В его рамках установят мотивы противозаконных действий.

Отмечается, в Ирландию с февраля прошлого года года прибыло более 70 тысяч беженцев с Украины.

Ранее власти Кипра решили выселить около трех тысяч украинских беженцев из отелей.
украинские беженцы ирландия поджог
Военкоры ФАН