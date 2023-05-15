Подполковник ЛНР Марочко предположил, что ВСУ применили ракету Storm Shadow для удара по Луганску

Депутат Госдумы Алексей Чепа предупредил Запад о жестком ответе после использования ВСУ дальнобойных ракет. По словам депутата, западные страны пытаются запугать Россию поставками новых ракет для Украины, однако они должны понимать, что после нанесения ударов по российским объектам, Москва должна будет дать соответствующий ответ.