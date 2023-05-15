Подполковник ЛНР Марочко предположил, что ВСУ применили ракету Storm Shadow для удара по Луганску

Украинские войска, вероятнее всего, нанесли удар по Луганску ракеткой Storm Shadow. Соответствующее заявление сделал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
ВСУ обстреляли юго-восточную часть города. Для этого они применили снаряд англо-французского производства, предположил Марочко.
«Вероятнее всего, Storm Shadow (одна ракета)», — добавил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке в своем Telegram-канале.
Депутат Госдумы Алексей Чепа предупредил Запад о жестком ответе после использования ВСУ дальнобойных ракет. По словам депутата, западные страны пытаются запугать Россию поставками новых ракет для Украины, однако они должны понимать, что после нанесения ударов по российским объектам, Москва должна будет дать соответствующий ответ.