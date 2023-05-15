Более миллиона бюллетеней на выборах в Турции были признаны недействительными

Более миллиона бюллетеней не были учтены при подсчете голосов на выборах президента, сообщили в Центризбиркоме Турции. Бланки были признаны недействительными по различным причинам, передает ведомство.
После подсчета всех голосов действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган вышел вперед с 49,24% голосов. Его основной противник Кемаль Кылычоглу набрал 45,06%. Оппозиционеры выбрали его в качестве своего единого кандидата.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не вмешивается в избирательный процесс в Турции. По его словам, доказательств такого вмешательства не может существовать, несмотря на слова турецких политиков.