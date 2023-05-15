Заблокированного в горящем помещении мужчину спасли сотрудники приморской полиции

В городе Артеме Приморского края сотрудники ДПС спасли мужчину, который оказался заблокирован в помещении из-за пожара. Огонь перекрыл выход, а на единственном окне была установлена металлическая решетка.
«Прибыв по сообщению к дому по улице Интернациональной, старший лейтенант полиции Константин Голубь и лейтенант полиции Роман Хисматуллин с помощью подручных средств выломали конструкцию, установленную на оконном проёме, и помогли гражданину выбраться на улицу», — сообщает пресс-служба МВД.
Правоохранители оказали спасенному мужчине первую помощь и передали его врачам скорой, прибывшим по вызову. Жизни спасенного ничего не угрожает. Пожар в помещении также уже ликвидирован огнеборцами.
Ранее жертвой пожара в многоэтажном доме на Наличной улице в Санкт-Петербургге стала женщина.