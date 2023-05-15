Действующий президент Турции набрал 49,35% голосов после обработки ста процентов бюллетеней

Действующий президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган получил на выборах главы государства 49,35% голосов избирателей после обработки 100% бюллетеней. Об этом сообщил государственный телеканал TRT Haber.
Главный соперник Эрдогана Кемаль Кылычдароглу получил 45% голосов.
Третий кандидат Синан Оган от «Альянс АТА» набрал 5,22% голосов избирателей.
Для победы в победы в первом туре одному из кандидатов необходимо было набрать 50% голосов и еще один голос.
Второй тур голосования пройдет 28 мая.
Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Эрдоган проголосовал на участке в Стамбуле.