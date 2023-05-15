В Ленобласти отдыхающие спасли упавшего в карьер двухлетнего ребенка

Ребенок в Ленобласти едва не утонул в карьере из-за недосмотра родителей. Малыша удалось спасти.
Об инциденте сообщило издание «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Они отмечают, что двухлетний мальчик с родителями поехал на отдых в поселок Тельмана. Там они проводили время около карьера.
Мать и отец на время отвлеклись, поэтому малыш упал в воду. Его спасли рядовые посетители пляжа. Ребенку вызвали скорую. В больницу младшего члена семьи доставили в тяжелом состоянии.
Ранее в Ставропольском крае завели уголовное дело на родителей девочки, которая утонула в декоративном пруду около дома бабушки. Следователи полагают, что жертва недосмотра стала на краю, но оступилась. Выбраться у нее не получилось.