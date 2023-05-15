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В Курской области 600 человек остались без света из-за обстрела ВСУ

Происшествия
В Курской области 600 человек остались без света из-за обстрела ВСУ

Утром 15 мая под обстрел Вооруженных сил Украины попали населенные пункты Локоть и Красный Пахарь в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Известно, что взрывами была повреждена линия электропередач, вследствие чего почти 600 человек остались без света. Аварийные бригады уже приступили к ремонтным работам. Сообщается, что пострадавших нет.

Ранее в Луганской Народной республике зафиксировали два прилета в районе автовокзала в Луганске. Предполагается, что целью атаки могла быть территория бывшего авиационного училища штурманов ЛВВАУШ.
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