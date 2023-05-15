В Курской области 600 человек остались без света из-за обстрела ВСУ

Утром 15 мая под обстрел Вооруженных сил Украины попали населенные пункты Локоть и Красный Пахарь в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
Известно, что взрывами была повреждена линия электропередач, вследствие чего почти 600 человек остались без света. Аварийные бригады уже приступили к ремонтным работам. Сообщается, что пострадавших нет.
Ранее в Луганской Народной республике зафиксировали два прилета в районе автовокзала в Луганске. Предполагается, что целью атаки могла быть территория бывшего авиационного училища штурманов ЛВВАУШ.