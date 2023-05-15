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Подробности пожара в центре Москвы: перед возгоранием у погибшей гостевали двое парней

Происшествия
Подробности пожара в центре Москвы: перед возгоранием у погибшей гостевали двое парней

Стали известны новые подробности произошедшего пожара в центре Москвы на улице Большой Почтовой — перед возгоранием в гостях у погибшей были двое парней, между которыми произошел конфликт, об этом рассказал источник РЕН ТВ.

Перед пожаром у погибшей женщины находились двое молодых людей, которые шумно себя вели и конфликтовали между собой. Позже, мужчины ушли из дома.

По информации МЧС, площадь возгорания составила 3 квадратных метра. В понедельник в 04:12 по местному времени поступило сообщение о возгорании жилого здания. Спустя время пожарные ликвидировали огонь.

Прокуратура Москвы заявила, что признаков поджога не обнаружено.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы на улице Большая Почтовая произошло возгорание в апартаментах жилого здания. В результате погибла женщина 1986 года рождения.
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