Подробности пожара в центре Москвы: перед возгоранием у погибшей гостевали двое парней

Стали известны новые подробности произошедшего пожара в центре Москвы на улице Большой Почтовой — перед возгоранием в гостях у погибшей были двое парней, между которыми произошел конфликт, об этом рассказал источник РЕН ТВ.
Перед пожаром у погибшей женщины находились двое молодых людей, которые шумно себя вели и конфликтовали между собой. Позже, мужчины ушли из дома.
По информации МЧС, площадь возгорания составила 3 квадратных метра. В понедельник в 04:12 по местному времени поступило сообщение о возгорании жилого здания. Спустя время пожарные ликвидировали огонь.
Прокуратура Москвы заявила, что признаков поджога не обнаружено.
Ранее сообщалось, что в центре Москвы на улице Большая Почтовая произошло возгорание в апартаментах жилого здания. В результате погибла женщина 1986 года рождения.