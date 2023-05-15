Почему Донбасс до сих пор вспоминает Януковича злым словом, расскажут в «Патриоте»

Жесточайшее военное противостояние в Донбассе идет параллельно с противостоянием культурным. Вокруг противостояния Донбасса и Киева возникла целая субкультура, отдельный пласт живого, искреннего творчества.
Русский язык родной для жителей Донбасса? Когда произошло разделение граждан Украины? Почему Донбасс до сих пор вспоминает Януковича злым словом? Нужна ли России государственная идеология? Почему современный Киев похож на склеп?
На эти и другие вопросы в пресс-центре медиагруппы «Патриот» в рамках программы «Культурные явления» ответит Евгений Антипов, художник, публицист, президент Ассоциации творческих объединений Северо-Запада и гость программы, донецкий поэт Александр Товберг, член Межрегионального союза писателей Донбасса.
Эфир состоится 15 мая, в понедельник, в 11:00.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.
Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.
Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.
Прямой эфир пройдет здесь.
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