Дизайнер и блогер Артемий Лебедев сравнил украинское руководство в стремлении присоединиться к НАТО и ЕС с увязшим в долгах «алкашом», пытающимся прорваться в «высший свет». Подобную аналогию он привел в интервью для шоу «Эмпатия Манучи».
Предприниматель считает, что Киев манипулирует своим населением через «ложные идеи» о вступлении в НАТО и Европейский союз. При этом ни в ЕС, ни в Североатлантическом альянсе Украину не ждут.
«Людей до такой степени до обесчеловечивания довели, что они готовы умирать и убивать ради какой-то идеи, которая искусственная и высосанная из пальца, абсолютно «не о чем». Она изначальна основана на ложной фантазии», — заявил дизайнер.
Лебедев выразил сожаление, что из-за действий киевского режима, основанных на «высосанных из пальца идеях», Украина только сильнее увязнет в долгах странам «спонсорам» и Международному Валютному банку. Запад не рассматривает Украину, как равного партнера и заинтересован только в покупке ресурсов и дележке территории.
Ранее Лебедев назвал «ужасной» и «хамской выходкой» попытку киевского режима ударить по Кремлевской резиденции президента России Владимира Путина.