Будет ли в Турции Майдан, расскажут в медиацентре «Патриот»

В Турции прошли президентские выборы: действующий президент Реджеп Эрдоган получил 49,76 % голосов, а его основной соперник Кемаль Кылычдаароглу — 44,49 %. Это означает, что в стране 28 мая пройдет второй тур выборов. Часть голосов у лидеров отобрал третий кандидат от правой «Коалиции отца» (Ata) Синан Оган. Кроме того, сохранятся действительными голоса лидера партии «Родина» (Memleket) Мухаррема Индже. Он снял свою кандидатуру всего за три дня до выборов, и за него уже успела проголосовать часть избирателей за рубежом.
Как во втором туре распределятся голоса избирателей, отданные за других кандидатов? Кемаль Кылычдароглу – ставленник Запада? Насколько активно Запад вмешивается в выборы в Турции?
Как скажется на отношениях с Россией гипотетический уход Эрдогана из политики? Может ли в Турции произойти переворот, если во втором туре будут равные результаты? Как зерновая сделка скажется на результатах выборов?
На эти и другие вопросы в пресс-центре медиагруппы «Патриот» ответят:
— политолог и публицист Юрий Светов;
— российский учёный-востоковед и экономист, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский;
— политолог (Турция) Керим Хас.
Эфир состоится 15 мая, в понедельник, в 15:00.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.
Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.
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