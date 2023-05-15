Будет ли в Турции Майдан, расскажут в медиацентре «Патриот»

В Турции прошли президентские выборы: действующий президент Реджеп Эрдоган получил 49,76 % голосов, а его основной соперник Кемаль Кылычдаароглу — 44,49 %. Это означает, что в стране 28 мая пройдет второй тур выборов. Часть голосов у лидеров отобрал третий кандидат от правой «Коалиции отца» (Ata) Синан Оган. Кроме того, сохранятся действительными голоса лидера партии «Родина» (Memleket) Мухаррема Индже. Он снял свою кандидатуру всего за три дня до выборов, и за него уже успела проголосовать часть избирателей за рубежом.