В районе автовокзала в Луганске зафиксированы два прилета

В Луганской Народной республике утром в понедельник были зафиксированы два прилета. Об этом в своем Telegram-канале сообщил политический деятель и дипломат Радион Мирошник.
«Первый взрыв глухой, возможно болванка упала, а второй раскатистый как 100% прилет», — привел Мирошник сообщение свидетелей, находящихся рядом с местом происшествия.
Прилеты были зафиксированы в районе автовокзала в Луганске. Дипломат сообщает, что, скорее всего, обстрел производится ракетами. Предположительно, целью обстрела могла быть территория бывшего авиационного училища штурманов ЛВВАУШ.
Ранее сообщалось, что спасатели МЧС ДНР попали под обстрел украинских войск во время выполнения задания в Донецке.