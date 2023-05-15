Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

СК РФ предлагает установить административную и уголовную ответственность для создателей и покупателей треш-стримов

Общество
СК РФ предлагает установить административную и уголовную ответственность для создателей и покупателей треш-стримов

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью сообщил, что в Следственный комитет России на согласование поступал законопроект, который направлен на введение уголовной и административной ответственности для создателей и покупателей треш-стримов.

Нововведения предполагают борьбу с негативным контентом, который распространяется в корыстных целях. За треш-стримы должны нести ответственность как производители, так и потребители, которые оплачивают такой контент и стимулируют его распространение и создание.

«В связи с этим предложено рассмотреть вопрос об установлении ответственности для обеих названых категорий лиц», — прокомментировал Бастрыкин для ТАСС.

Глава ведомства, проанализировав, сказал, что демонстрация сцен насилия в интернете и телеэкранах показывает дурной пример и провоцирует подростков к жестокости.

«Девочки зверски избивают свою одноклассницу ногами, снимают на телефон и выкладывают в YouTube, наслаждаясь и своей жестокостью и унижением слабого. Казанский стрелок Галявиев, напитавшись в интернете разными сумасбродными идеями, возомнил себя Богом», — упомянул Бастрыкин, и добавил, что таких примеров куча.

При этом он не считает чем-то неправильным популярность блогеров, которые получили аудиторию благодаря моральным и нравственным нормам.

Ранее глава СК Бастрыкин сообщил, что ведомство снова проведет проверки блогеров в случае поступления материалов от ФНС.
бастрыкин треш-стрим контент закон
Военкоры ФАН