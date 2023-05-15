СК РФ предлагает установить административную и уголовную ответственность для создателей и покупателей треш-стримов

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью сообщил, что в Следственный комитет России на согласование поступал законопроект, который направлен на введение уголовной и административной ответственности для создателей и покупателей треш-стримов.
Нововведения предполагают борьбу с негативным контентом, который распространяется в корыстных целях. За треш-стримы должны нести ответственность как производители, так и потребители, которые оплачивают такой контент и стимулируют его распространение и создание.
«В связи с этим предложено рассмотреть вопрос об установлении ответственности для обеих названых категорий лиц», — прокомментировал Бастрыкин для ТАСС.
Глава ведомства, проанализировав, сказал, что демонстрация сцен насилия в интернете и телеэкранах показывает дурной пример и провоцирует подростков к жестокости.
«Девочки зверски избивают свою одноклассницу ногами, снимают на телефон и выкладывают в YouTube, наслаждаясь и своей жестокостью и унижением слабого. Казанский стрелок Галявиев, напитавшись в интернете разными сумасбродными идеями, возомнил себя Богом», — упомянул Бастрыкин, и добавил, что таких примеров куча.
При этом он не считает чем-то неправильным популярность блогеров, которые получили аудиторию благодаря моральным и нравственным нормам.
Ранее глава СК Бастрыкин сообщил, что ведомство снова проведет проверки блогеров в случае поступления материалов от ФНС.