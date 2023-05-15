В США беспокоятся из-за укрепления отношений России и Ирана

Американское военное издание 19FortyFive написало, что США следует беспокоиться из-за укрепления отношений России и Ирана.
Обозреватели издания Джеймс Филлипс и Питер Брукс заявили, что Вашингтону и странам-единомышленникам необходимо срочно предпринять шаги по подрыву и противодействию антиамериканской российско-иранской оси, прежде чем национальным интересам Америки будет нанесен дополнительный урон.
В материале говорится об укреплении двустороннего военного, внешнеполитического и экономического сотрудничества Москвы и Тегерана. Это, по мнению авторов, может подорвать интересы США в Европе, Евразии и на Ближнем Востоке.
В статье также сообщается о планах Ирана закупить российские истребители Су-35. Помимо этого, журналисты выразили опасения, что Россия поможет партнеру в ядерной программе и в поставке ракет большой дальности.
Администрация Джо Байдена, заключили обозреватели, провалила задачу по сдерживанию «опасного разрастающегося союза».
Ранее сообщалось, что иностранные компании из Китая, Ирана и Турции заинтересованы в приобретении российского бизнеса.