Артемий Лебедев об инфоцыганах: «Нельзя воровать у своих!»

Российский дизайнер Артемий Лебедев в ходе беседы с Вячеславом Манучаровым в шоу «Эмпатия Манучи» ответил на вопрос об охоте на инфоцыган.
«Не надо быть дураками, там никакой нет охоты», — ответил блогер.
По мнению Лебедева, в непростой период любая страна ищет способ, где взять средства.
К примеру, есть блогеры, которые зарабатывают миллиард в год, но налоги при этом платят не все. Некоторые хитрят, «раскидывают на десять юридических лиц», чтобы в каждой фирме было не более 150 млн рублей, говорит предприниматель.
«Тут никакой идеологии нет. Тут просто отношение — нельзя воровать у своих! Нужно за это отвечать», — уверен Артемий Лебедев.
Он отметил, что в Америке за сокрытие налогов подобных деятелей давно бы уже посадили.
Ранее общественник Руслан Захаркин призвал инфоцыган к морали и уплате налогов.