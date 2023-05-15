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Артемий Лебедев об инфоцыганах: «Нельзя воровать у своих!»

Шоу-бизнес
Артемий Лебедев об инфоцыганах: «Нельзя воровать у своих!»

Российский дизайнер Артемий Лебедев в ходе беседы с Вячеславом Манучаровым в шоу «Эмпатия Манучи» ответил на вопрос об охоте на инфоцыган.

«Не надо быть дураками, там никакой нет охоты», — ответил блогер.

По мнению Лебедева, в непростой период любая страна ищет способ, где взять средства.

К примеру, есть блогеры, которые зарабатывают миллиард в год, но налоги при этом платят не все. Некоторые хитрят, «раскидывают на десять юридических лиц», чтобы в каждой фирме было не более 150 млн рублей, говорит предприниматель.

«Тут никакой идеологии нет. Тут просто отношение — нельзя воровать у своих! Нужно за это отвечать», — уверен Артемий Лебедев.

Он отметил, что в Америке за сокрытие налогов подобных деятелей давно бы уже посадили.

Ранее общественник Руслан Захаркин призвал инфоцыган к морали и уплате налогов.
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