«Бессмысленная и хамская выходка»: дизайнер Артемий Лебедев о нападении на Кремль

Блогер заявил, что инцидент с БПЛА был ужасным и бессмысленным. Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский «всю жизнь занимался шоу и телевизионной комедией». По мнению Лебедева, у украинского лидера сохранилась привычка делать «яркие, но бессмысленные с военной точки зрения» поступки, для того, чтобы поддерживать интерес общественности и «давать картинку».