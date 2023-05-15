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«Бессмысленная и хамская выходка»: дизайнер Артемий Лебедев о нападении на Кремль

Шоу-бизнес
«Бессмысленная и хамская выходка»: дизайнер Артемий Лебедев о нападении на Кремль

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев назвал «ужасной» и «хамской выходкой» попытку киевского режима ударить по Кремлевской резиденции президента России Владимира Путина. Подобное мнение он высказал во время интервью для шоу «Эмпатия Манучи».

Блогер заявил, что инцидент с БПЛА был ужасным и бессмысленным. Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский «всю жизнь занимался шоу и телевизионной комедией». По мнению Лебедева, у украинского лидера сохранилась привычка делать «яркие, но бессмысленные с военной точки зрения» поступки, для того, чтобы поддерживать интерес общественности и «давать картинку».

«Очень яркие и довольно бессмысленные с военной точки зрения, довольно бессмысленные с точки зрения провоцирования», — прокомментировал дизайнер.

Предприниматель считает, что ряд жестоких и терактов, совершенных киевским режимом по отношению к России и ее гражданам, являются лишь попыткой украинских властей «хоть как-то мотивировать» своих солдат на фоне отсутствия побед на поле боя.

Ранее продюсер и певец Юрий Бардаш высказал свой прогноз относительно возможных результатов украинского конфликта.
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