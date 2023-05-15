Синоптик Вильфанд: в середине недели в Москве потеплеет до 24–25 градусов

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что московская температура в середине недели станет на четыре градуса выше климатической нормы — по показателям такая погода характерна для конца июня. Об этом сообщает ТАСС.
«Хорошая новость заключается в том, что в среду ожидается 22–24 градуса тепла, а в четверг даже приблизимся и возможно преодолеем отметку в плюс 25 градусов», — прокомментировал синоптик, добавив, что это является летней погодой.
Вильфанд упомянул, что осадков на этой неделе не ожидается, кроме пятницы — в этот день могут пройти небольшие дожди.
Ночью в Москве температура воздуха останется не даст горожанам замерзнуть. В среду, 17 мая, ночью прогнозируется теплая погода от +9 до +11 градусов по Цельсию, а в четверг +10-15 градусов.
Ранее синоптик Роман Вильфанд перечислил самые жаркие дни грядущего лета в Петербурге и Москве.