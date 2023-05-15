Звезда фильма «Юнона и Авось» Владимир Кузнецов скончался на 80-м году жизни

Актер театра и кино Владимир Кузнецов, известный по ролям в фильмах «Битва за Москву», «В полосе прибоя», «Тихое следствие» скончался на 80-м году жизни. О его гибели сообщила пресс-служба театра «Ленком», которому актер посвятил 45 лет своей жизни.
Кузнецов пришел в театр «Ленком» в 1969 году сразу после окончания Школы-студии МХАТ и продолжать служить ему до 2014 года. На сцене театра актер сыграл спектаклях «Гамлет», «Юнона и Авось», «Тиль» и многих других.
«Выражаем самые искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам замечательного актера. Вечная память!», — добавила пресс-служба театра.
Советский и российский актер скончался 12 мая. Прощание с Владимиром Кузнецовым пройдет во вторник 16 мая в 12:00 в траурном зале Боткинской больницы.
Ранее сообщалось, что российский актер Александр Тютрюмов, получивший известность благодаря роли подполковника милиции Сергея Егорова в сериале «Убойная сила», ушел из жизни.