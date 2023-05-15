Звезда фильма «Юнона и Авось» Владимир Кузнецов скончался на 80-м году жизни

Кузнецов пришел в театр «Ленком» в 1969 году сразу после окончания Школы-студии МХАТ и продолжать служить ему до 2014 года. На сцене театра актер сыграл спектаклях «Гамлет», «Юнона и Авось», «Тиль» и многих других.