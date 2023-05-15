Посол России в Братиславе Игорь Братчиков заявил, что Словакия принимает активное участие в вооружении Украины.
«Киеву были безвозмездно переданы все 13 стоявших на вооружении ВС Словакии истребителей МиГ-29, системы ПВО С-300 и "Куб", 30 БМП-1, пять вертолетов марки "Ми"», — рассказал дипломат в интервью «Известиям».
Он отметил, что все это оружие было поставлено Украине в нарушение соответствующих российско-словацких соглашений, которые запрещают передачу вооружений и военной техники третьим государствам без разрешения страны-производителя.
Братислава также передает Украине словацкие самоходные гаубицы «Зузана-2». Предприятия Словакии ремонтируют и обслуживают стоящую на вооружении украинскую и немецкую технику. Помимо этого, на территории страны обучают украинских военных.
Братчиков подчеркнул, что по решению Братиславы в Словакии могут находиться около трех тысяч военнослужащих стран НАТО.
Ранее военный аналитик Максим Климов заявлял, что Словакия действует по приказу из Вашингтона.