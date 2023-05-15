Президент Зеленский отменил парламентские выборы на Украине под предлогом «военного положения»

Парламентские выборы на Украине, намеченные на 29 октября этого года, отменяются. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post.
Украинский лидер сослался на военное положение, когда конституцией запрещены любые выборы.
«Если военного положения не будет, то выборы будут. Ну, в законе написано, что по Конституции Украины после окончания военного положения, я думаю, через 90 дней проводятся выборы», — сказал Зеленский.
Парламентские выборы на Украине должны были состояться осень этого года.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский допустил отмену грядущих парламентских выборов в стране.