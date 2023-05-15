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Президент Зеленский отменил парламентские выборы на Украине под предлогом «военного положения»

Украина
Президент Зеленский отменил парламентские выборы на Украине под предлогом «военного положения»

Парламентские выборы на Украине, намеченные на 29 октября этого года, отменяются. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post.

Украинский лидер сослался на военное положение, когда конституцией запрещены любые выборы.

«Если военного положения не будет, то выборы будут. Ну, в законе написано, что по Конституции Украины после окончания военного положения, я думаю, через 90 дней проводятся выборы», — сказал Зеленский.

Парламентские выборы на Украине должны были состояться осень этого года.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский допустил отмену грядущих парламентских выборов в стране.
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