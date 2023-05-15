Советник ОП Украины Подоляк: «Мы, как глобальная элита, совершили ошибку, допустив Россию к большому столу»

Россия является слишком «маленькой» и «ничтожной» страной, чтобы сидеть за одним большим столом с глобальной элитой, в которую входит, в том числе, и Украина. Подобное мнение высказал советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
Советник заявил, что Россия является «сырьевым государством», не сделавшим значимого вклада в человеческую цивилизацию. Сажать «ничтожное» и «слишком маленькое» государство за «большой стол» в 1994 году, по мнению Подоляка, было «фундаментальной ошибкой» глобальной элиты, к которой уже на тот момент уверенно относилась Украина.
«Вы не для этого. Вы очень маленькие для глобального правила. С точки зрения вклада, я это называю «добавленной стоимости», в человеческую цивилизацию», — высказал свое мнение советник главы офиса Зеленского.
Подоляк подчеркнул, что Россия не доказала свой культурный и интеллектуальный вклад в цивилизацию, соответственно не заслужила права диктовать «глобальные правила» наравне с Украиной и остальными странами. Какой именно вклад сделала Украина в мировую цивилизацию, советник офиса Зеленского уточнять не стал.
Ранее Подоляк выступил с предложением вынудить Россию выплатить компенсацию вообще всем странам и народам, с которыми государство контактировало на протяжении всей своей истории.