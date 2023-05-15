Советник ОП Украины Подоляк: «Мы, как глобальная элита, совершили ошибку, допустив Россию к большому столу»

Советник заявил, что Россия является «сырьевым государством», не сделавшим значимого вклада в человеческую цивилизацию. Сажать «ничтожное» и «слишком маленькое» государство за «большой стол» в 1994 году, по мнению Подоляка, было «фундаментальной ошибкой» глобальной элиты, к которой уже на тот момент уверенно относилась Украина.