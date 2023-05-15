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Выступивший в поддержку Украины певец Леонид Агутин нашел способ зарабатывать на россиянах

Шоу-бизнес
Выступивший в поддержку Украины певец Леонид Агутин нашел способ зарабатывать на россиянах

Певец Леонид Агутин, который публично поддержал Украину, придумал «тайный» способ заработка на россиянах — он «замаскировал» свой концерт под совместное выступление с «Квартетом И». Об этом пишет«Царьград».

Московский театр «Квартет И» публично ранее не озвучивал свою позиции по поводу спецоперации на Украине.

Иными словами, Агутин и дальше продолжит выступать и зарабатывать деньги на российских гражданах, несмотря на то, что в начале спецоперации певец со своей женой Анжеликой Варум твердо заявили о недовольстве политикой России, требуя прекратить СВО на Украине.

На этом звездная парочка не ограничилась — они жертвовали деньги с концертов на нужды беженцев с Украины и прикрываясь помощью, собирали деньги украинским военным.

На основании вышесказанного имеются вопросы как к «Квартету И», так и к БКЗ «Октябрьский», который принимает их на своей площадке.

Совместный концерт состоится в среду в БКЗ «Октябрьский» в Петербурге.

Ранее сообщалось, что певица Земфира✱ потребовала у Минюста через Замоскворецкий суд снять с нее статус иноагента.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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