Выступивший в поддержку Украины певец Леонид Агутин нашел способ зарабатывать на россиянах

Певец Леонид Агутин, который публично поддержал Украину, придумал «тайный» способ заработка на россиянах — он «замаскировал» свой концерт под совместное выступление с «Квартетом И». Об этом пишет«Царьград».
Московский театр «Квартет И» публично ранее не озвучивал свою позиции по поводу спецоперации на Украине.
Иными словами, Агутин и дальше продолжит выступать и зарабатывать деньги на российских гражданах, несмотря на то, что в начале спецоперации певец со своей женой Анжеликой Варум твердо заявили о недовольстве политикой России, требуя прекратить СВО на Украине.
На этом звездная парочка не ограничилась — они жертвовали деньги с концертов на нужды беженцев с Украины и прикрываясь помощью, собирали деньги украинским военным.
На основании вышесказанного имеются вопросы как к «Квартету И», так и к БКЗ «Октябрьский», который принимает их на своей площадке.
Совместный концерт состоится в среду в БКЗ «Октябрьский» в Петербурге.
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- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами