Выступивший в поддержку Украины певец Леонид Агутин нашел способ зарабатывать на россиянах

Иными словами, Агутин и дальше продолжит выступать и зарабатывать деньги на российских гражданах, несмотря на то, что в начале спецоперации певец со своей женой Анжеликой Варум твердо заявили о недовольстве политикой России, требуя прекратить СВО на Украине.