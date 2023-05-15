По результатам парламентских выборов в Турции коалиция Эрдогана набрала более 49% голосов избирателей

«Республиканский альянс» во главе с Партией справедливости и развития действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на прошедших в воскресенье парламентских выборах получает 49,31% голосов. Оппозиционный «Народный альянс» во главе с Народно-республиканской партией Кемаля Кылычдароглу — 35,21%. Об этом сообщил турецкий телеканал TRT.