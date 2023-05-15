По результатам парламентских выборов в Турции коалиция Эрдогана набрала более 49% голосов избирателей

«Республиканский альянс» во главе с Партией справедливости и развития действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на прошедших в воскресенье парламентских выборах получает 49,31% голосов. Оппозиционный «Народный альянс» во главе с Народно-республиканской партией Кемаля Кылычдароглу — 35,21%. Об этом сообщил турецкий телеканал TRT.
ПСР отдельно может занять 266 мест в парламенте, НРП — 168.
Входящие в «Республиканский альянс» Партия националистического движения и Новая партия благоденствия получают 51 и 5 мест. Четвертая политическая сила альянса (Партия великого пути) получила 1,01% и в соответствии с принятой системой распределения голосов не получает депутатских мандатов.
В оппозиционном «Народном альянсе» 44 места получает «Хорошая партия».
«Альянс труда и свободы», в который входит прокурдская партия, может рассчитывать на 66 мест.
Ранее «Росконгресс» рассказал о влиянии итогов выборов президента Турции на экономику страны.