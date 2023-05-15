Климатолог рассказал о повышении температуры в 2023 и 2024 годах из-за смены фазы океанских течений

Нынешний и следующий год будут значительно теплее 2022-го из-за смены фазы течений в Тихом океане. Температура увеличится только на 0,1 градуса, но вырастет число опасных природных явлений. Об этом рассказал климатолог Алексей Кокорин.
15 мая — Международный день климата. В этот праздник организаторы стараются привлечь внимание к проблеме глобального изменения климата во всем мире.
«Появилась новая информация о том, как фаза океанских течений в Тихом океане Ла-Нинья – это самый большой естественный фактор воздействия на климат — будет сменяться фазой Эль-Ниньо», — рассказал РИА Новости Кокорин.
Особенность такого изменения в том, что при фазе Ла-Нинья тепло из атмосферы уходит в океан, а на той территории, где развилось Эль-Ниньо, поток идет из океана в атмосферу.
Климатолог уточнил, что глобальная температура в таком случае повысится примерно на 0,1 градуса.
«Это для обычного человека что-то неуловимое, но надо понимать, что тренд таков, и он проявляется не в этой 0,1 градуса, а в большей силе и частоте опасных явлений», — добавил Кокорин.
Ранее сообщалось, что страны G7 увеличили до 100 млрд долларов финансирование мер в области климата.