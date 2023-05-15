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G7 обсудят ужесточение антироссийских санкций на саммите в Японии на этой неделе

Политика
G7 обсудят ужесточение антироссийских санкций на саммите в Японии на этой неделе

Лидеры Большой семерки планируют ужесточить антироссийские санкции. Они обсудят ограничения в адрес России во время саммита в Японии на этой неделе, сообщает Reuters. Новые санкции будут нацелены на то, чтобы не позволить России обходить запреты. Страны «семерки» рассчитывают подорвать энергетику и товарооборот в стране.

«Вы должны ожидать, что в нескольких областях, особенно касающихся оборонно-промышленной базы России, произойдет изменение в подходах», — приводит агентство слова американского чиновника.

Соединенные Штаты Америки также хотят подвергнуть изменению подход к санкциям. Они попытаются убедить G7 скорректировать запреты таким образом, чтобы автоматически ограничивался экспорт всех товаров в различных категориях.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о введении новых санкций против физических и юридических лиц России.
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