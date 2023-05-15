G7 обсудят ужесточение антироссийских санкций на саммите в Японии на этой неделе

Лидеры Большой семерки планируют ужесточить антироссийские санкции. Они обсудят ограничения в адрес России во время саммита в Японии на этой неделе, сообщает Reuters. Новые санкции будут нацелены на то, чтобы не позволить России обходить запреты. Страны «семерки» рассчитывают подорвать энергетику и товарооборот в стране.