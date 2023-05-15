Российские ученые открыли новые виды клещей, провоцирующих чуму и лихорадку Западного Нила

Ученые Тюменского медицинского университета (ТМУ) сделали новое открытие — они обнаружили три новых вида клещей, которые провоцируют чуму и лихорадку Западного Нила. Исследование опубликовано в Persian Journal of Acarology.
Данные клещи массово распространены с Монголии и Сибири. Специалисты сделали вывод, что клещи могут быть представлены как новые виды, потому что они не похожи на описанных ранее паразитов. Перед этим они изучили множество литературы на японском и китайском языках.
Кандидат биологических наук, доцент Тюменского медицинского университета Мария Орлова рассказала, что паразиты относятся к семействам Macronyssidae и Spinturnicidae.
«Представители первого семейства известны как переносчики бартонеллеза, а второго – целого ряда опасных природно-очаговых инфекций, среди которых клещевой энцефалит, боррелиоз, лихорадка Западного Нила, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, туляремия и чума», — прокомментировала Орлова.
Эксперты считают, что клещи обитают южнее азиатской части России, приблизительно на территории Китая. В дальнейшем планируется сотрудничество с китайскими учеными, чтобы выяснить их происхождение.
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