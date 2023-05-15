Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Российские ученые открыли новые виды клещей, провоцирующих чуму и лихорадку Западного Нила

Общество
Российские ученые открыли новые виды клещей, провоцирующих чуму и лихорадку Западного Нила

Ученые Тюменского медицинского университета (ТМУ) сделали новое открытие — они обнаружили три новых вида клещей, которые провоцируют чуму и лихорадку Западного Нила. Исследование опубликовано в Persian Journal of Acarology.

Данные клещи массово распространены с Монголии и Сибири. Специалисты сделали вывод, что клещи могут быть представлены как новые виды, потому что они не похожи на описанных ранее паразитов. Перед этим они изучили множество литературы на японском и китайском языках.

Кандидат биологических наук, доцент Тюменского медицинского университета Мария Орлова рассказала, что паразиты относятся к семействам Macronyssidae и Spinturnicidae.

«Представители первого семейства известны как переносчики бартонеллеза, а второго – целого ряда опасных природно-очаговых инфекций, среди которых клещевой энцефалит, боррелиоз, лихорадка Западного Нила, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, туляремия и чума», — прокомментировала Орлова.

Эксперты считают, что клещи обитают южнее азиатской части России, приблизительно на территории Китая. В дальнейшем планируется сотрудничество с китайскими учеными, чтобы выяснить их происхождение.

Ранее сообщалось, что жителей Сочи предупредили о массовом произрастании смертельно опасных для человека грибов.
клещ чума новый вид российские ученые
Военкоры ФАН